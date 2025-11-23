Бундесліга Баєр не відпускає Баварію, трилер у Кельні
Огляд 11 туру
близько 4 годин тому
Фото - Баєр Леверкузен
Напередодні відбулася більшість матчів 11 туру Бундесліги.
Серед найцікавіших пар варто відзначити порятунок Штутгарта в Дортмунді, реінкарнацію Гладбаха і драму у Кельні.
Пропонуємо ознайомитись з результатами ігрового дня.
Бундесліга. 11 тур
Вольфсбург - Баєр 1:3
Голи: Вавро, 58 - Гофманн, 9, Тапсоба, 25, Тілльман, 33
Боруссія Д - Штутгарт 3:3
Голи: Джан, 34 (з пенвльті), Баєр, 41, Адеємі, 89 - Ундав, 47, 71, 90+1
Аугсбург - Гамбург 1:0
Гол: Каде, 76
Гайденгайм - Боруссія М 0:3
Голи: Дікс, 45+1 (з пенвльті), Табакович, 55, Матіно, 76
Кельн - Айнтрахт 3:4
Голи: Камінський, 4, Бультер, 83, Вальдшмідт, 90+4 – Теат, 39, Дахуд, 45+6, Буркгардт, 60, 63
Поділитись