Павло Василенко

Джанні Інфантіно опинився в серйозній кризі через свої нещодавні ініціативи. Керівники УЄФА, КОНКАКАФ та АФК відкрито виступили проти президента ФІФА та навіть погрожують бойкотом турнірів під егідою світової федерації, якщо він не залишить свою посаду.

Ще три тижні тому Інфантіно публічно називав чемпіонат світу найкращим в історії, а також розглядав можливість подальшого розширення турніру. Проте згодом стало відомо про його суперечливий план щодо майбутніх мундіалів.

За інформацією The Times, Інфантіно хотів передати права на проведення чемпіонатів світу зовнішній компанії, яку мав очолити сам. Частину акцій цієї структури планувалося передати приватним інвесторам.

Ініціатива президента ФІФА швидко викликала спротив у Європі. Країни-члени УЄФА виступили проти такого задуму, а згодом до них приєдналися КОНКАКАФ та АФК.

Тепер три конфедерації, за повідомленнями, виступили зі спільною позицією та вимагають відставки Інфантіно. У разі відмови вони готові піти на безпрецедентний крок – бойкотувати змагання, які проводить ФІФА.

Крім того, представники конфедерацій розглядають можливість створення власних міжнародних турнірів. Таким чином, конфлікт навколо Інфантіно може перерости у масштабне протистояння, здатне серйозно змінити структуру світового футболу.