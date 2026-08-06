Павло Василенко

Рада ФІФА за підсумками засідання в Рабаті висловила повну підтримку президенту організації Джанні Інфантіно, попри нещодавній скандал навколо планів приватизації частини комерційних прав чемпіонату світу.

Кризова зустріч завершилася тим, що в організації вже охрестили «миром у Рабаті». Попри критику з боку УЄФА, КОНКАКАФ, АФК та окремих представників футбольної спільноти, Інфантіно зберіг довіру керівництва світового футболу.

Одним із головних підсумків засідання стало офіційне вибачення керівництва ФІФА за помилки під час підготовки проєкту щодо залучення приватних інвесторів до комерціалізації чемпіонату світу.

У спільному листі, підписаному Джанні Інфантіно та генеральним секретарем Маттіасом Графстрьомом, зазначається, що організація визнає допущені прорахунки та гарантує, що подібні ситуації більше не повторяться.

Також у ФІФА повідомили, що проведуть внутрішній аналіз процесу ухвалення рішень, а відповідний звіт представлять на наступному засіданні Ради.

У керівництві організації наголосили, що будь-які зміни такого масштабу можуть бути реалізовані лише після схвалення усіх 211 національних асоціацій та Ради ФІФА. Водночас було визнано, що члени організації не повинні були залишатися осторонь процесу обговорення.

Попри вибачення, ФІФА заявила, що не допустить подальших звинувачень на адресу керівництва щодо доброчесності чи порушення процедур.

У заяві також підкреслюється, що всі дії організації здійснювалися відповідно до чинних регламентів ФІФА, а за підсумками засідання члени Ради висловили одностайну підтримку президенту Джанні Інфантіно, генеральному секретарю та адміністрації організації.