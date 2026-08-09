Павло Василенко

ФІФА виступила з різкою заявою на захист президента організації Джанні Інфантіно на тлі нового скандалу. Керівний орган світового футболу засудив «скоординовані та постійні зусилля» окремих осіб, які, на думку ФІФА, намагаються підірвати репутацію організації та її очільника.

Інфантіно опинився під серйозним тиском після повідомлень британських ЗМІ про його особисті стосунки з колишньою співробітницею УЄФА. The Telegraph стверджує, що під час роботи в європейській футбольній організації він сприяв її кар’єрному просуванню, а після звільнення жінка отримала «шестизначну суму» компенсації. Також повідомляється про оплату навчання в бізнес-школі вартістю близько 45 тисяч фунтів.

УЄФА підтвердив виданню AFP, що співробітниці справді виплатили фінансову компенсацію під час звільнення та оплатили навчання за програмою MBA. Водночас ФІФА назвала останні публікації необґрунтованими та заявила, що вони містять «явно неправдиву інформацію».

Скандал розгорівся на тлі політичної кризи навколо Інфантіно. Президент ФІФА вже заявив про намір балотуватися на новий термін у березні 2027 року. Напередодні УЄФА виступив проти його скасованого плану залучення приватних інвесторів до чемпіонату світу.

ФІФА наголосила, що не допустить жодних дій під час виборчого процесу, які суперечитимуть її статуту, демократичним процедурам та системі управління організацією.