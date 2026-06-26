Павло Василенко

У збірній Уругваю спалахнув серйозний конфлікт напередодні вирішального матчу групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії. За інформацією радіостанції El Espectador, група провідних футболістів висловила невдоволення методами роботи головного тренера Марсело Б'єлси.

Повідомляється, що воротар Серхіо Рочет, а також півзахисники Мануель Угарте, Родріго Бентанкур і Федеріко Вальверде провели зустріч з аргентинським наставником. Гравці поскаржилися на надмірні фізичні навантаження, які, на їхню думку, призвели до травм у команді, а також розкритикували тактичний план на матч з Іспанією.

У відповідь Б'єлса зібрав усю команду та виголосив емоційну 50-хвилинну промову. Тренер відкинув претензії футболістів і заявив, що подібні спроби тиску на нього вже траплялися раніше. За даними джерела, аргентинець нагадав про конфлікти навколо Луїса Суареса та Найтана Нандеса, а також наголосив на власному внеску в розвиток кар'єри низки гравців збірної.

Втім, ситуація лише загострилася. Кілька футболістів залишили збори ще до завершення виступу тренера. Капітан Хосе Хіменес намагався заспокоїти партнерів, однак безрезультатно. Тепер, напередодні вирішального поєдинку з Іспанією, атмосфера всередині уругвайської збірної залишається вкрай напруженою.