Буряк: «Динамівців у національній команді повинно бути ще більше»
Легенда біло-синіх висловився про динамівців у складі синьо-жовтих
33 хвилини тому
Сьогодні збірна України прийматиме в Кракові Азербайджан у матчі відбору на ЧС-2026. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.
Напередодні поєдинку легендарний півзахисник Динамо Ігоря Суркіса – Леонід Буряк – в інтерв'ю sport-express.ua оцінив гру представників київського клубу в складі національної команди хавбека Миколи Шапаренка та вінгера Назара Волошина.
«Я радий, що Волошин і Шапаренко представляють Динамо в основі збірної. Безперечно ще вихованці Динамо з інших клубів. Але динамівців у національній команді повинно бути ще більше. Я вважаю, що наші гравці зіграли достатньо добре».
Команда Реброва наразі посідає друге місце у своєму квартеті, маючи чотири залікові бали.
Азербайджанська збірна з одним очком в активі перебуває на останній, четвертій, сходинці групи D.
