Тренер збірної Азербайджану повідомив про кадрові проблеми напередодні матчу з Україною
Відомо, хто не зіграє проти синьо-жовтих
близько 2 годин тому
Наставник команди Азербайджану Айхан Аббасов розповів про кадрові втрати перед матчем зі збірною України.
«Ці гравці вже відомі. На жаль, Ісмаїла Ібрагімлі та Джейхуна Нурієва не було і в першій грі. Ісмаїл отримав легку травму на тренуванні у Франції, а Джейхун хворий. Ренат Дадашов теж залишиться поза складом через те, що трохи не повністю готовий», – цитує Аббасова видання azerisport.com.
Поєдинок між Україною та Азербайджаном пройде сьогодні у польському Кракові та розпочнеться о 21:45 за Києвом.
Команда Сергія Реброва вже набрала чотири залікові пункти у турнірній таблиці групи D та посідає другу сходинку.
Лідером квартету залишається Франція з дев’ятьма балами. Команда-переможець кваліфікується на чемпіонат світу напряму, друга збірна зіграє у плей-оф.