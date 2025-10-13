Павло Василенко

Наставник команди Азербайджану Айхан Аббасов розповів про кадрові втрати перед матчем зі збірною України.

«Ці гравці вже відомі. На жаль, Ісмаїла Ібрагімлі та Джейхуна Нурієва не було і в першій грі. Ісмаїл отримав легку травму на тренуванні у Франції, а Джейхун хворий. Ренат Дадашов теж залишиться поза складом через те, що трохи не повністю готовий», – цитує Аббасова видання azerisport.com.

Поєдинок між Україною та Азербайджаном пройде сьогодні у польському Кракові та розпочнеться о 21:45 за Києвом.

Команда Сергія Реброва вже набрала чотири залікові пункти у турнірній таблиці групи D та посідає другу сходинку.

Лідером квартету залишається Франція з дев’ятьма балами. Команда-переможець кваліфікується на чемпіонат світу напряму, друга збірна зіграє у плей-оф.