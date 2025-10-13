Україна ‒ Азербайджан: аналітики назвали фаворита матчу четвертого туру відбору ЧС-2026
Гра пройде у Польщі
близько 2 годин тому
Сьогодні відбудеться матч четвертого туру групи D кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Азербайджану.
Поєдинок пройде у Кракові на стадіоні «Краковія». Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.
Букмекери вже проаналізували шанси обох колективів на перемогу та визначилися з фаворитом. На їх думку – це збірна України.
Коефіцієнти на поєдинок Україна – Азербайджан
- Перемога збірної України – 1.21
- Нічия – 7.10
- Перемога збірної Азербайджану – 13.00
Наразі збірна України займає друге місце в групі D, набравши чотири очки, Азербайджан – четвертий з одним балом в активі.
Прямі путівки на чемпіонат світу, який відбудеться влітку 2026 року, отримають переможці кожної з груп.
Команди, які фінішують на других місцях в своїх групах, навесні наступного року зіграють в матчах плей-оф за вихід на Мундіаль-2026.
