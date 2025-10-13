Павло Василенко

Сьогодні відбудеться матч четвертого туру групи D кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Азербайджану.

Поєдинок пройде у Кракові на стадіоні «Краковія». Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.

Букмекери вже проаналізували шанси обох колективів на перемогу та визначилися з фаворитом. На їх думку – це збірна України.

Коефіцієнти на поєдинок Україна – Азербайджан

Перемога збірної України – 1.21

Нічия – 7.10

Перемога збірної Азербайджану – 13.00

Наразі збірна України займає друге місце в групі D, набравши чотири очки, Азербайджан – четвертий з одним балом в активі.

Прямі путівки на чемпіонат світу, який відбудеться влітку 2026 року, отримають переможці кожної з груп.

Команди, які фінішують на других місцях в своїх групах, навесні наступного року зіграють в матчах плей-оф за вихід на Мундіаль-2026.