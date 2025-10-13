Україна ‒ Азербайджан: де дивитися трансляцію матчу четвертого туру відбору ЧС-2026
Поєдинок пройде у Польщі
близько 2 годин тому
Фото - УАФ
Сьогодні відбудеться гра четвертого туру групи D кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Азербайджану.
Матч пройде у Кракові на стадіоні «Краковія». Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.
Де дивитися матч Україна – Азербайджан
- В Україні пряму трансляцію можна буде переглянути на платформі MEGOGO за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK N+S», а також у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах на телеканалі «MEGOGO СПОРТ».
Наразі збірна України займає друге місце в групі D, набравши чотири очки, Азербайджан – четвертий з одним балом в активі.
Прямі путівки на чемпіонат світу, який відбудеться влітку 2026 року, отримають переможці кожної з груп.
Команди, які фінішують на других місцях в своїх групах, навесні наступного року зіграють в матчах плей-оф за вихід на Мундіаль-2026.
