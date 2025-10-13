Україна - Азербайджан: вирішальний матч за шанс на ЧС-2026. Де дивитися і хто фаворит зустрічі
Після феєрії в Рейк’явіку «синьо-жовті» мають лише один варіант – перемагати в Кракові
близько 2 годин тому
Після видовищної перемоги Ісландією (5:3) у Рейк’явіку збірна України суттєво покращила свої шанси на вихід до плей-офф відбору чемпіонату світу-2026. Тепер команда Сергія Реброва підходить до наступного матчу з Азербайджаном у статусі фаворита.
Втім, будь-який результат, окрім перемоги, може знову зруйнувати надії на друге місце в групі.
Коли і де дивитися матч Україна - Азербайджан
Поєдинок четвертого туру відбору ЧС-2026 відбудеться в понеділок, 13 жовтня, на стадіоні «Краковія» в польському Кракові. Стартовий свисток – о 21:45 за київським часом.
Ексклюзивно трансляція на медіасервісі MEGOGO:
онлайн – за підписками «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK»;
безкоштовно – на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у Т2 та кабельних мережах.
Коментуватимуть матч Вадим Скічко та Володимир Звєров, а в аналітичній студії працюватимуть Сергій Лук’яненко, Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.
Україна: після феєрії – час закріпити успіх
Після розгромної перемоги над Ісландією збірна України піднялася на друге місце у групі D. Відзначились Маліновський (дубль), Гуцуляк, Калюжний та Очеретько.
Втім, ситуація з травмами залишається складною: Судаков, Циганков, Зінченко, Зубков і Мудрик не допоможуть команді. Попри кадрові втрати, Сергій Ребров налаштований лише на перемогу:
«Ця гра нічого не коштуватиме, якщо ми не переможемо у наступному матчі», – наголосив наставник після матчу з Ісландією.
Очікується, що стартовий склад виглядатиме так:
Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Маліновський, Очеретько – Волошин, Гуцуляк, Довбик.
Азербайджан: без перемог і без тренера
Азербайджан на старті відбору виглядає головним аутсайдером групи. Ця команда спочатку була розгромлена Ісландією (0:5), потім сенсаційно відібрала очки в України (1:1), а у жовтневому турі поступилася Франції (0:3).
Ще раніше азербайджанці залишилися без головного тренера – Фернанду Сантуш покинув команду, і тепер її очолює Айхан Аббасов. До того ж збірна Азербайджану зіткнулася з неприємним курйозом – її речі не прибули рейсом до Польщі, що зірвало перший день підготовки.
Історія протистоянь
Команди перетиналися всього кілька разів. Останній матч у Баку завершився нічиєю 1:1, а в 2006 році в Києві Україна розгромила Азербайджан 6:0.
Прогноз
Україна має значно вищий клас і мотивацію. Навіть з втратами в складі «синьо-жовті» повинні брати три очки.
