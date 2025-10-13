Після видовищної перемоги Ісландією (5:3) у Рейк’явіку збірна України суттєво покращила свої шанси на вихід до плей-офф відбору чемпіонату світу-2026. Тепер команда Сергія Реброва підходить до наступного матчу з Азербайджаном у статусі фаворита.

Втім, будь-який результат, окрім перемоги, може знову зруйнувати надії на друге місце в групі.

Кожен матч з футболу національної збірної – це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Україну разом із GGBET!

Коли і де дивитися матч Україна - Азербайджан

Поєдинок четвертого туру відбору ЧС-2026 відбудеться в понеділок, 13 жовтня, на стадіоні «Краковія» в польському Кракові. Стартовий свисток – о 21:45 за київським часом.

Ексклюзивно трансляція на медіасервісі MEGOGO:

онлайн – за підписками «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «MEGOPACK»;

безкоштовно – на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» у Т2 та кабельних мережах.

Коментуватимуть матч Вадим Скічко та Володимир Звєров, а в аналітичній студії працюватимуть Сергій Лук’яненко, Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Україна: після феєрії – час закріпити успіх

Після розгромної перемоги над Ісландією збірна України піднялася на друге місце у групі D. Відзначились Маліновський (дубль), Гуцуляк, Калюжний та Очеретько.

Втім, ситуація з травмами залишається складною: Судаков, Циганков, Зінченко, Зубков і Мудрик не допоможуть команді. Попри кадрові втрати, Сергій Ребров налаштований лише на перемогу:

«Ця гра нічого не коштуватиме, якщо ми не переможемо у наступному матчі», – наголосив наставник після матчу з Ісландією.

Очікується, що стартовий склад виглядатиме так:

Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Калюжний, Маліновський, Очеретько – Волошин, Гуцуляк, Довбик.

Азербайджан: без перемог і без тренера

Азербайджан на старті відбору виглядає головним аутсайдером групи. Ця команда спочатку була розгромлена Ісландією (0:5), потім сенсаційно відібрала очки в України (1:1), а у жовтневому турі поступилася Франції (0:3).

Ще раніше азербайджанці залишилися без головного тренера – Фернанду Сантуш покинув команду, і тепер її очолює Айхан Аббасов. До того ж збірна Азербайджану зіткнулася з неприємним курйозом – її речі не прибули рейсом до Польщі, що зірвало перший день підготовки.

Історія протистоянь

Команди перетиналися всього кілька разів. Останній матч у Баку завершився нічиєю 1:1, а в 2006 році в Києві Україна розгромила Азербайджан 6:0.

Прогноз

Україна має значно вищий клас і мотивацію. Навіть з втратами в складі «синьо-жовті» повинні брати три очки.

Українська збірна готова дати бій Азербайджану! А букмекери GGBET оцінюють шанси на перемогу команд з коефіцієнтом 1.21 для підопічних Реброва і 15.18 для азербайджанців. Який прогноз обрати – вирішувати тобі. Підтримуй збірну разом із нами! Все буде GG.

Коефіцієнти взяти з сайту GGBET.UA станом на 13 жовтня: 12:15 та можуть змінюватися.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.