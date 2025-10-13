Павло Василенко

Сьогодні відбудеться матч четвертого туру групи D кваліфікації чемпіонату світу-2026 між збірними України та Азербайджану. Екстренер синьо-жовтих Леонід Буряк в інтервю сайту Sport-express.ua висловився про хавбеків національної команди Івана Калюжного та Олега Очеретька.

«Я не знаю, чим Калюжний займається на полі. Я і в Реброва спитав: «Що він робить?». Тоді й Степаненка потрібно повернути у збірну. Так, він забиває і приводи для розмов є, але я не люблю таких футболістів, які б’ють і хапають, потім б’ють і знову хапають. Проте у збірній повинні бути й такі гравці. Калюжний грає так само, як у свій час Степаненко. Той же Очеретько, який вийшов на заміну, мені сподобався більше. Він виконує ті ж самі функції, але на порядок вищий у плані майстерності. Але то таке діло. Якщо Калюжний у кожній грі буде забивати, то нехай грає».

Поєдинок Україна – Азербайджан пройде у Кракові на стадіоні «Краковія». Початок поєдинку заплановано на 21:45 за київським часом.

Наразі збірна України займає друге місце в групі D, набравши чотири очки, Азербайджан – четвертий з одним балом в активі.