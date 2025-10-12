Головний тренер збірної Айхан Аббасов розповів про стратегію на матч четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Як і ми, збірна України грала проти Франції – сильнішого суперника. Було видно, що Україна не поспішала, провела весь матч у захисті, навіть під час стандартних положень щільно закривала зони. І це нормально. Різниця між нами та Україною сьогодні також очевидна. Хід цього матчу теж має значення. Іноді важливо те, наскільки ми працюємо, наскільки прагнемо, щоб щось вдалося чи не вдалося.

Зараз у нас є певні думки, але, звісно, сьогодні було б неправильно їх озвучувати. Завтра, якщо Бог дасть, будуть деякі зміни залежно від суперника. Головне – у нас є ідеї щодо того, як здобути перемогу, і футболісти намагатимуться втілити їх у життя.

Завтра на нас знову чекає напружений матч. Ми вдруге поспіль зіграємо на виїзді – це завжди складно. Що б ми не говорили, гравці, звісно, відчувають втому, але ми спробуємо щось змінити, стати кращими. Я вірю в команду, вірю у своїх футболістів. Вони боролися у гостях проти Франції, і в цьому матчі також мають боротися — ще сильніше. Якщо ми хочемо, щоб народ нами пишався, це означає, що маємо додати, бо минулого разу нам чогось не вистачило.

Ми знаємо, що суперник сприймає цей матч як фінал. Вони здобули важливу виїзну перемогу. Вони сильна команда — це очевидно. Ми пам’ятаємо, що вдома зіграли з ними внічию, тож тепер їхнє ставлення до нас буде іншим. Але це нас не лякає. Як я завжди кажу: якщо ми хочемо дивитися у майбутнє, то маємо боротися в таких матчах без страху. Ми вже сказали це нашим гравцям, і я вірю, що завтра ми зможемо показати хорошу боротьбу.