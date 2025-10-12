Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на пресконференції перед матчем четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану відповів на запитання щодо інтересу до себе з боку Панатінаїкоса. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Є клуби, які цікавляться тренерами. Ви подивіться, що перед цією грою робили з Ребровим. Але коли якийсь клуб починає цікавитись, відразу: «О, а як так можна?! Такого не може бути, він же ні про що». Дійсно, зацікавленість є, тому що я непогано працював перед збірною. Є клуби, які зацікавлені. Але зараз я працюю в збірній, поважаю свою країну й точно буду працювати зі своєю командою до кінця. Сергій Ребров

Також Ребров поділився очікуваннями від матчу з Азербайджаном. Тренер наголосив, що не вимагає від збірної України грати на утримання за переваги в рахунку.