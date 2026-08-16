Сергій Разумовський

Українська суддівська бригада працюватиме на першому матчі плей-оф Ліги Європи сезону-2026/2027 між шведським М’єльбю та австрійським Зальцбургом, повідомляє пресслужба УЄФА. Поєдинок відбудеться 20 серпня у Швеції.

Головним арбітром зустрічі призначено Миколу Балакіна. На міжнародному рівні він має значний досвід роботи та вже неодноразово обслуговував матчі єврокубкових турнірів.

Допомагатимуть Балакіну на бокових лініях Олександр Беркут і Віктор Матяш. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Панчишин. Таким чином, більшість суддівської бригади в майбутньому протистоянні складатимуть представники України.

За роботу системи відеодопомоги арбітрам відповідатимуть українець Денис Шурман і нідерландець Клей Руперті. Вони стежитимуть за ключовими епізодами матчу та в разі необхідності допомагатимуть головному рефері ухвалювати рішення щодо можливих порушень, голів, пенальті або вилучень.

Балакін став відомим для широкого загалу після матчу УПЛ Полісся – Динамо (1:2). Після спірних рішень рефері житомирський клуб здійняв справжній скандал.

Нагадаємо, УЄФА запустив революційну платформу для суддів.