Павло Василенко

УЄФА офіційно запустив платформу Clear Line – нову базу даних суддівських ситуацій, покликану зробити рішення арбітрів у європейському футболі зрозумілішими, послідовнішими та прозорішими.

Ініціативу підтримали голови суддівських комітетів усіх асоціацій – членів УЄФА. Відтепер Clear Line має стати орієнтиром для однакового трактування футбольних правил і застосування VAR як у національних чемпіонатах, так і в турнірах під егідою УЄФА.

Платформа містить понад 150 різних суддівських сценаріїв. Для кожної ситуації надаються детальні пояснення щодо трактування епізоду та того, чи повинен відеоасистент втручатися. При цьому УЄФА наголошує на одному з головних принципів протоколу VAR: відеоперегляд має використовуватися лише у випадку явної та очевидної помилки.

Clear Line розрахована не лише на арбітрів. Доступні відео та візуальні пояснення мають допомогти гравцям, тренерам, коментаторам і вболівальникам краще зрозуміти логіку суддівських рішень у найскладніших та найбільш дискусійних моментах.

За словами директора Комітету суддів УЄФА Роберто Розетті, платформа повинна стати спільною точкою відліку для європейського футболу та допомогти стандартизувати використання VAR. Водночас він визнав, що абсолютно однакових ситуацій не існує, а випадкові помилки залишаються неминучими.

УЄФА планує постійно оновлювати Clear Line, додаючи нові сценарії та уточнюючи вже наявні рекомендації. Таким чином, організація прагне зробити суддівство більш зрозумілим для всіх учасників гри.