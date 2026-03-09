Президент Полісся Геннадій Буткевич звернувся із заявою до УАФ та футбольної спільноти після матчу 19-го туру УПЛ проти Динамо (1:2).

«По-перше, наполягаємо на публікації переговорів арбітрів під час ключових епізодів гри, а саме:

– епізоду зі скасованним голом Ліндона Емерллаху на 21-й хвилині матчу;

– епізоду на 49-й хвилині першого тайму з грубою грою високо піднятою ногою гравця «Динамо» (Київ) Крістіана Біловара, що створювала ризик нанесення травми гравцю «Полісся» Ліндону Емерллаху.

По-друге, закликаємо відповідні органи УАФ провести перевірку на незалежному поліграфі головного арбітра матчу Миколи Балакіна та арбітра VAR Дениса Шурмана з метою встановлення причин грубих помилок.

По-третє, звертаємося із вимогою до голови Комітету арбітрів УАФ Катерини Монзуль, консультанта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі та інших відповідних посадових осіб УАФ надати публічну оцінку роботи арбітрів у вказаних епізодах, а також повідомити про результати розгляду зазначених епізодів та міру відповідальності, яку буде застосовано до осіб, причетних до грубих помилок.

І насамкінець. Особисто я не маю сумнівів, що керівництво клубу «Динамо» (Київ) не має жодного стосунку до брудних рішень арбітрів. Причини грубих помилок необхідно шукати в іншому місці, чим і повинні зайнятися відповідні органи УАФ».