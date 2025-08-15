Головний тренер Пакша Дьордь Боґнар після перемоги у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся (2:1), але поразки у загальному протистоянні заявив, що арбітри скасували чистий гол команди у першій грі. Слова фахівця передає m4sport.

Вітаю хлопців, ми зробили все можливе, щоб пройти далі. Ми навіть зробили цю боротьбу відкритою, при рахунку 2:0 мали величезний момент, і, думаю, вирішили все саме такі дрібні нюанси. Можливо, ще був епізод із пенальті. Ми могли навіть перевернути цю дуель на свою користь, шкода, що не вдалося, але можемо з високо піднятою головою попрощатися з Лігою конференцій. Вітаю команду, вона справді віддала всі сили.

Можемо аналізувати ситуацію, нам не зарахували чистий гол у першому матчі, були й спірні епізоди, але це не головне — треба було вирішувати все самим. На такому рівні необхідно забивати свої моменти, і тоді був би і третій гол. Висновок такий: перший матч треба проводити рівно, тоді є реальний шанс на прохід далі. На жаль, ми зіпсували все саме у першій грі тими трьома пропущеними м’ячами. Ми зробили все, у кожному таймі мали свій план, командна гра в цілому спрацювала, шкода лише, що забили тільки два голи.