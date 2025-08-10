У Борнмуті з розумінням ухвалили рішення українського захисника Іллі Забарного перебратися до Парі Сен-Жермен, повідомляє RMC Sport.

Після оголошення свого вибору 22-річний футболіст продовжував старанно тренуватися з командою і підійшов до нового сезону в повній готовності. Його поведінка помітно відрізнялася від ситуації з нападником Ньюкасла Александером Ісаком, який раніше бойкотував тренування, намагаючись прискорити свій вихід із клубу. Забарний не вдавався до ультиматумів і показав максимальну професійне ставлення.

За очікуваннями, угода коштуватиме ПСЖ 63 мільйони євро плюс 3 мільйони у вигляді бонусів. Як пишуть ЗМІ, у перший рік контракту Ілля заробить приблизно 4,5 мільйони євро чистими.

