Був конфлікт? Відомо, як Борнмут поставився до рішення Забарного перейти в ПСЖ
Ключову роль зіграла поведінка українця
близько 1 години тому
У Борнмуті з розумінням ухвалили рішення українського захисника Іллі Забарного перебратися до Парі Сен-Жермен, повідомляє RMC Sport.
Після оголошення свого вибору 22-річний футболіст продовжував старанно тренуватися з командою і підійшов до нового сезону в повній готовності. Його поведінка помітно відрізнялася від ситуації з нападником Ньюкасла Александером Ісаком, який раніше бойкотував тренування, намагаючись прискорити свій вихід із клубу. Забарний не вдавався до ультиматумів і показав максимальну професійне ставлення.
За очікуваннями, угода коштуватиме ПСЖ 63 мільйони євро плюс 3 мільйони у вигляді бонусів. Як пишуть ЗМІ, у перший рік контракту Ілля заробить приблизно 4,5 мільйони євро чистими.
Раніше джерело назвало дату, коли Забарний офіційно стане гравцем ПСЖ.
