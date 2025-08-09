Сергій Стаднюк

У закритому від глядачів спарингу проти Реал Сосьєдада Борнмут зіграв унічию. Команда Андоні Іраоли відкрила рахунок уже на десятій хвилині. Данго Уаттара віддав точний пас з флангу, а Еванілсон в один дотик пробив повз воротаря. Гості відповіли кількома небезпечними ударами, але воротар Вілл Денніс двічі рятував господарів.

У другому таймі гра залишалася рівною, і лише наприкінці баски зуміли зрівняти рахунок: довга передача вивела Баррене на ударну позицію, і він пробив у кут воріт. Матч завершився мировою перед вечірнім поєдинком Борнмута на Vitality Stadium.

До речі, у цій грі, як і у другому спарингу дня між цими ж командами, був відсутній захисник «вишень» Ілля Забарний. Повідомлялося, що сторони уже підписали усі документи щодо його трансферу до ПСЖ, а у найближчі години очікується приїзд українця до Парижа.

Щодо другого товариського матчу, то він виявився ще менш результативним. Команди знову зіграли внічию, щоправда, в суху. Найближчими аби забити були «баски». Оярсабаль отримав право виконати пенальті, але не реалізував 11-метровий «у роздягальню».

Товариський матч

Борнмут – Реал Сосьєдад 1:1

Голи: Еванілсон, 9 – Барренечеа, 89

Борнмут – Реал Сосьєдад 0:0