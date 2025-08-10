22-річний захисник збірної України та англійського Борнмута Ілля Забарний привернув увагу провідних клубів світу.

У боротьбі за його підписання переміг ПСЖ, із яким гравець уже погодив умови контракту. За інформацією журналіста L'Équipe Хуго Делома, Забарному, ймовірно, не дали чіткої гарантії, що російський воротар Матвій Сафонов покине команду.

Справа зазначив, що питання можливого співіснування з Сафоновим було ключовим для українця. Взимку, коли велися переговори про трансфер, Забарний не уявляв собі роботу пліч-о-пліч з гравцем з Росії. Однак згодом його позиція змінилася, і він не зміг відмовитися від можливості перейти до ПСЖ.

При цьому останні тижні, коли захиснику презентували проект клубу, Сафонов відкинув ідею відходу з Парижа. Журналіст висловив сумнів, що обидва зможуть комфортно працювати в одній команді.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зробив ще один крок до підписання Забарного.