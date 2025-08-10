Джерело назвало дату, коли Забарний офіційно стане гравцем ПСЖ
Український захисник буде представлений гравцем парижан 11 серпня
близько 2 годин тому
Ілля Забарний/фото: Борнмут
Усі провідні ЗМІ та відомі інсайдери підтвердили, що паризький гранд ПСЖ завершив угоду щодо переходу українського центрального захисника Борнмута Іллі Забарного.
Як повідомляє RMC Sport, офіційне оголошення про трансфер 22-річного футболіста очікується вже у понеділок, 11 серпня 2025 року.
Минулого сезону 2024/25 Забарний зіграв 39 матчів за клуб, оформивши одну гольову передачу. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця оцінюється в 42 мільйони євро.
Раніше стало відомо, яку зарплату українець отримуватиме у складі ПСЖ.