Буяльський може залишити Динамо і переїхати до МЛС
Капітан київської команди отримав пропозицію від закордонного клубу
30 хвилин тому
Капітан київського Динамо Віталій Буяльський може змінити клуб у поточне трансферне вікно. Як повідомляє відомий телеграм канал Пасічник, до досвідченого півзахисника проявив конкретний інтерес один із клубів МЛС.
Чемпіони України готові розглянути пропозицію щодо свого лідера, якщо вона відповідатиме їхнім очікуванням. Буяльський захищає кольори основної команди Динамо з 2014 року, ставши справжньою легендою клубу. За цей час він провів 360 матчів, відзначився 80 голами та 64 результативними передачами.
З сезону 2021/22 футболіст виконує обов'язки капітана команди. За оцінками порталу Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 3,5 мільйона євро.
Також, Динамо не буде продавати Олександра Яцика у харківський Металіст 1925.
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