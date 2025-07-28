Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поділився інформацією про травму Валентина Рубчинського — гравець найближчими тижнями не зможе допомогти команді.

Також фахівець прокоментував ситуацію з Анхелем Торресом, який також має пошкодження. Крім того, у майбутньому поєдинку не візьме участі Віталій Буяльський, адже у нього є проблеми зі здоров'ям.

«На жаль, продовжують лікуватися Анхель Торрес та Валентин Рубчинський. У Валентина взагалі дуже непроста травма. Ми вимушені були його відправити до Києва, щоб він там проходив обстеження та лікування. На жаль, у нього рецидив травми ахіллового сухожилля, і він найближчим часом не зможе нам допомогти.

Він має певний час перебувати в спеціальному жорсткому лангеті для того, щоб мінімум навантаження було на гомілкостоп. І це мінус один гравець, я думаю, що на найближчі декілька тижнів точно. Якщо не місяць.

Анхель Торрес відновлюється, відновлення проходить своїм шляхом, але потрібно витримати певні терміни, щоб він повернувся до групи. І, на жаль, в цій грі ми не зможемо розраховувати на Віталія Буяльського. В нього є ушкодження, і щоб не зробити гірше, ми вимушені його залишити поза заявкою на гру», – цитує Шовковського пресслужба Динамо.