Шведський клуб Мальме офіційно оголосив про підписання 21-річного флангового півзахисника Зіри Саліфу Сума.

Гвінейський футболіст уклав контракт терміном чотири з половиною роки. Фінансові деталі угоди не розкриваються, однак, за інформацією Transfermarkt, сума трансферу становила близько 1,3 мільйонів євро.

Раніше Сума активно пов'язували з київським Динамо і український клуб виявляв інтерес та пропонував за гравця 1 мільйон, але Зіра відхилила пропозицію. Зрештою футболіст перебрався до Швеції.

У сезоні 2024/25 Сума провів за Зіру 41 матч у всіх турнірах, забивши 12 м'ячів і віддавши сім результативних передач. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість становить 1,2 мільйонів євро.