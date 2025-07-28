Клуб, що переміг команду Циганкова, пропонував 15 мільйонів за гравця Динамо
Усе вказує на те, що Суркіса не влаштувала навіть така сума...
10 хвилин тому
Французький Марсель пропонував Динамо 15 мільйонів за захисника Тараса Михавка. Про це повідомив футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.
Тільки те, що я знаю, те, що вже частково виходило в публічний простір – Порту минулого літа. Марсель зараз – 15 мільйонів євро. Така цифра пропозиції.
Скажіть мені, при правильному підході, правильній роботі, правильній підготовці, я маю на увазі трансферний ринок, скаутингова робота, аналіз правильний… Ну, можна продавши футболіста з УПЛ за 15 мільйонів, знайти на його місце двох на 5 – 6 млн. І хіба це не 9-10 мільйонів чистого прибутку?
Раніше Марсель впевнено переграв Жирону, за яку виступає колишній капітан Динамо Віктор Циганков (2:0). Кияни ж провели секретний матч проти польського клубу, який завершився з аналогічним рахунком.