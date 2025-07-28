Французький Марсель пропонував Динамо 15 мільйонів за захисника Тараса Михавка. Про це повідомив футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Тільки те, що я знаю, те, що вже частково виходило в публічний простір – Порту минулого літа. Марсель зараз – 15 мільйонів євро. Така цифра пропозиції.

Скажіть мені, при правильному підході, правильній роботі, правильній підготовці, я маю на увазі трансферний ринок, скаутингова робота, аналіз правильний… Ну, можна продавши футболіста з УПЛ за 15 мільйонів, знайти на його місце двох на 5 – 6 млн. І хіба це не 9-10 мільйонів чистого прибутку?