Павло Василенко

Річний фонд оплати праці Наполі досяг рекордно високого рівня, а в Італії повідомляється, що бюджет клубу збільшився зі 110 мільйонів євро до 160 мільйонів євро на наступний рік.

За даними Gazzetta dello Sport, підписання контрактів з високооплачуваними гравцями, такими як Кевін Де Брюйне та Расмус Гойлунд, призвело до нового рекорду витрат для неаполітанців. Завдяки цьому президент Ауреліо Де Лаурентіс прагне дати головному тренеру Антоніо Конте та його команді найкращі шанси вийти на найвищий рівень.

Загальна сума в 160 мільйонів євро включає зарплати як гравців, так і тренерського штабу, причому гравці, звичайно, складають більшу частину цієї цифри.

Збільшення витрат Наполі є частиною цілеспрямованої стратегії, спрямованої на утвердження неаполітанського клубу як головного гравця європейського футболу. Після виграшу Скудетто минулого сезону та з таким досвідченим тренером, як Антоніо Конте, амбіції команди Ауреліо Де Лаурентіса безмежні. Президент клубу здійснив революцію в Наполі з моменту свого приходу, і клуб дуже відрізняється від старого Наполі, який страждав від фінансових проблем.

Збільшення витрат за останні 12 місяців стало результатом кількох гучних трансферів та продовжень контрактів. Минулого літа Ромелу Лукаку отримав зарплату в 6 мільйонів євро за сезон, а Скотт Мактомінай – 3 мільйони євро. Як повідомляється, Де Брюйне отримуватиме 5,5 мільйона євро за сезон, тоді як Гойлунд коштуватиме клубу 5 мільйонів євро зарплати.

Поновлення контрактів Алекса Мерета та Франка Ангісси, а незабаром і Маттео Політано, ще більше збільшить річні витрати клубу. Це загальне збільшення зі 110 мільйонів євро до 160 мільйонів євро становить стрибок на 35%.