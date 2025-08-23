Гол Де Брюйне допоміг Наполі на виїзді обіграти Сассуоло, Дженоа без Маліновського не перемогла Лечче
Зіграно два матчі в Серії А
У поєдинку першого туру чемпіонату Італії Сассуоло на своєму полі програв Наполі з рахунком 0:2. У складі гостей відзначилися Мактоміней та Де Брюйне. Бельгійський хавбек забив дебютний гол за неаполітанську команду.
У паралельному матчі Дженоа вдома приймав Лечче. Зустріч завершилася внічию – 0:0. Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський весь поєдинок провів у запасі.
Серія А, 1-й тур
Дженоа – Лечче – 0:0
Сассуоло – Наполі – 0:2
Голи: Мактоміней, 17, Де Брюйне, 57.