Павло Василенко

У поєдинку першого туру чемпіонату Італії Сассуоло на своєму полі програв Наполі з рахунком 0:2. У складі гостей відзначилися Мактоміней та Де Брюйне. Бельгійський хавбек забив дебютний гол за неаполітанську команду.

У паралельному матчі Дженоа вдома приймав Лечче. Зустріч завершилася внічию – 0:0. Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський весь поєдинок провів у запасі.

Серія А, 1-й тур

Дженоа – Лечче – 0:0

Сассуоло – Наполі – 0:2

Голи: Мактоміней, 17, Де Брюйне, 57.