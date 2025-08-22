Павло Василенко

Данський нападник Расмус Гойлунд наразі не розглядає варіант відходу з Манчестер Юнайтед. За даними Фабріціо Романо, головним претендентом на форварда «червоних дияволів» є італійський Наполі.

Клуб з Неаполя шукає висококласного нападника після травми Ромелу Лукаку, який пропустить щонайменше три місяці. Після його пошкодження керівництво вирішило, що команді необхідне підсилення атакуючої лінії. Окрім участі в Серії А, цього сезону Наполі знову змагатиметься в Лізі чемпіонів, що робить трансфер ще більш актуальним.

Гойлунд став пріоритетним варіантом у списку бажань клубу. Данець, який не виправдав очікувань у Манчестер Юнайтед, має хорошу репутацію в Серії А, де раніше демонстрував успішну гру за Аталанту.

За словами Романо, переговори між італійцями та «червоними дияволами» вже просунулися, і незабаром Гойлунду буде запропоновано контракт.

Наразі сам форвард не бажає залишати «Олд Траффорд», проте його рішення може змінитися ближче до закриття трансферного вікна, адже інтерес до нього на ринку значний.

Раніше з’являлися чутки, що Наполі цікавився українським форвардом Артемом Довбиком з Роми, проте тепер пріоритетом клубу став саме Гойлунд.