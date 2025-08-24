Головний тренер Наполі Антоніо Конте підбив підсумки матчу 1 туру Серії А проти Сассуоло (2:0). Його слова наводить Football Italia.

Ми розпочали з правильним настроєм, хотіли задати тон і показати, що ми продовжуємо працювати. Я все ще спираюся на старі напрацювання, щоб потім інтегрувати нових гравців. Останні два тижні ми шукаємо правильну формулу, щоб три півзахисники могли співіснувати з Де Брюйне.

Тренер повинен ставити найкращих гравців, не змінюючи їхніх характеристик. У побудові гри ми могли б діяти швидше та більш вертикально. Однак це перша гра, і ми стартували добре, я побачив потрібний дух – саме те, що я вимагав: агресію, силу та увагу, як торік, - розповів Конте.