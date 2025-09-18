Головний тренер Ліверпуля Арне Слот ідбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко (3:2). Його слова наводить УЄФА.

Якщо ви хочете перемогти таку команду, як «Атлетіко», яка дуже сильна і має неймовірний менталітет, вам доведеться перемогти їх також їхньою ж зброєю, а саме менталітетом.

Думаю, сьогодні ми знову це показали: ми можемо їх перемогти за рахунок менталітету. Проте, думаю, нам варто було б полегшити собі завдання і не доводити справу до останніх хвилин, - розповів Слот.