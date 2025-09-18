Час Слота. Тренер Ліверпуля відреагував на фірмову перемогу над Атлетико
Мерсисайдці доведуть своїх фанів до сказу
близько 2 годин тому
Арне Слот / Фото - Sky Sports
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот ідбив підсумки матчу 1 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко (3:2). Його слова наводить УЄФА.
Якщо ви хочете перемогти таку команду, як «Атлетіко», яка дуже сильна і має неймовірний менталітет, вам доведеться перемогти їх також їхньою ж зброєю, а саме менталітетом.
Думаю, сьогодні ми знову це показали: ми можемо їх перемогти за рахунок менталітету. Проте, думаю, нам варто було б полегшити собі завдання і не доводити справу до останніх хвилин, - розповів Слот.
Топовий матч у Ньюкаслі, повернення Де Брюйне в Манчестер і дебют Кайрата.