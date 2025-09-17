Михайло Цирук

У четвер, 18 вересня, відбудуться завершальні 6 поєдинків першого ігрового тижня основного етапу Ліги чемпіонів. Перші два дні яскраво продемонстрували, за що ми любимо цей турнір: були й гучні сенсації, і результативні перестрілки, і скандали: словом, усе, як люблять уболівальники. Тож сподіватимемося, що й матчі четверга, як мінімум, не розчарують.

Попри доволі непоганий старт Монако в новому розіграші Ліги 1 та три перемоги в чотирьох матчах, букмекери оцінюють шанси Брюгге на позитивний результат у домашньому матчі досить високо.

При цьому сам бельгійський клуб на внутрішній арені відверто не ідеальний: команда втратила очки у двох крайніх іграх чемпіонату проти Гента (1:1) та РААЛ Ла-Лувʼєр (0:1). Та, можливо, у памʼяті фахівці ще свіже знищення Рейнджерс (1:0; 6:0) у плейоф кваліфікації.

Прогноз ХSPORT.ua - Монако не програє

У цій парі з фаворитом все більш очевидно, проте також не повністю однозначно. Баєр розпочав сезон з двох осічок у матчах проти Гоффенгайма (1:2) та Вердера (3:3), після чого вдався до радикальних кроків та звільнив Еріка Тен Хага, тож чого зараз можна чекати від цієї команди - сказати важко.

В останньому матчі фармацевти розібралися з Айнтрахтом (3:1), тож це дає їхнім уболівальникам певну надію на те, що ситуація починає налагоджуватися. Натомість Копенгаген останнім часом не вражає. В останніх пʼяти поєдинках данський гранд здобув лише дві перемоги, а до цієї гри підходить після поразки від принципового суперника - Брондбю (1:2).

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Баєра

А сам Айнтрахт, після поразки від Баєра, зіграє на своєму полі проти Галатасарая, якому вже четвертий сезон просто немає рівних у турецькій Суперлізі, однак на міжнародній арені результати значно більш скромні. У цьому сезоні клуб зі Стамбула має 5 перемог з 5 у чемпіонаті та різницю мʼячів 15:1, проте на міжнародній арені Галатасарай ще не грав, тож не варто вважати ці результати надто показовими.

Айнтрахт також стартував у національній першості непогано: переміг Вердер (4:1) та Гоффенгайм (3:1), а от розлюченому невдалим стартом Баєру поступився (1:3), та робити з цього трагедію точно не варто. Тож на своєму полі фаворитом зустрічі буде саме німецький колектив

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Айнтрахта

Зустріч Де Брюйне проти колишньої команди, Конте проти Гвардіоли, чемпіон Італії проти проблемного англійського гранда. Подібних заголовків можна підібрати досить багато, адже афіша протистояння справді яскрава. І якщо Наполі на старті сезону в повному порядку та має в активі три перемоги в трьох матчах, то от Сіті трохи штормить.

У чотирьох турах АПЛ містяни встигли зазнати двох поразок: від Тоттенгема (0:2) та Брайтона (1:2), тож старт кампанії знову видається для команди Гвардіоли важким. Попри це, саме вона вважається явним фаворитом пари, однак цей статус ще необхідно підтвердити безпосередньо на полі.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ман Сіті

Мабуть, найменш цікава пара ігрового дня. Але це лише для нейтральних уболівальників, адже для прихильників Кайрата цей матч - справжня історія: клуб вперше зіграє в основній стадії Ліги чемпіонів. Шанси на успіх у виїзному матчі проти Спортинга, звісно, дуже невисокі, проте це саме той випадок, коли участь не менш важлива за перемогу.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Кайрата

Ну а цю гру, мабуть, можна назвати головним поєдинком вечора. Хоча старт Ньюкасла в АПЛ на готовність дати бій Барселоні зовсім не натякає: нічия з Астон Віллою (0:0), прикра поразка від Ліверпуля на останніх секундах (2:3), ще одна нічия з Лідсом (0:0) та мінімальна перемога над просто мертвим, на старті сезону, Вувлергемптоном (1:0).

Барселона розпочала нову кампанію значно краще, однак пройти чотири тури без втрат таки не змогла. Осічка команди Гансі Фліка сталася в поєдинку третього туру проти Райо Вальєкано (1:1), однак не враховуючи її - все в порядку: перемоги над Мальоркою (3:0), Леванте (3:2) та розгром Валенсії (6:0). Та чи буде все так само легко в протистоянні з представником АПЛ, адже це, як не крути, завдання значно серйознішого рівня.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Барселони

У матеріалі використані фото Getty images