Ноттінгем Форест оголосив про призначення Шона Дайча новим головним тренером, пище офіційний сайт клубу.

Вибір на користь англійського фахівця був зроблений після ретельного відбору, проведеного глобальним керівником футбольного відділу Еду Гаспаром та глобальним технічним директором Джорджем Сіріаносом.

Колишній гравець молодіжної команди Форест приєднається до клубу на умовах контракту, який діятиме до літа 2027 року, і проведе свій перший матч у четвер ввечері, коли «червоні» зіграють проти Порту в 3 турі Лізі Європи.

До Дайча приєднається його досвідчена команда тренерів у складі Іана Вона та Стіва Стоуна - обох колишніх гравців «Ноттінгем Форест», які разом провели понад 400 матчів за «червоних» у 90-х роках.

Шанований і досвідчений в АПЛ Дайч володіє ідеальним поєднанням характеру, тактичного чуття і перевірених досягнень, щоб вести клуб до нового етапу.

Як колишній гравець молодіжної команди, який проживає в цьому регіоні, Дайч також глибоко розуміє цінності та гордість Форест. Завдяки його характеру, тактичному чуттю та навичкам управління персоналом, його призначення є найкращою можливістю для успішного та конкурентоспроможного сезону як у внутрішніх, так і в європейських змаганнях.

У складі англійського клубу виступає український футболіст Олександр Зінченко, орендований у Арсенала.

