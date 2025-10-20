Сьогодні відбудеться заключний матч восьмого туру Англійської Прем'єр-ліги. Брентфорд, у складі якого грає українець Єгор Ярмолюк, вирушить на виїзд до Вест Хема. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Головний тренер гостей Кіт Ендрюс включив центрального півзахисника збірної України до стартового складу. Для Ярмолюка це вже восьма поява з перших хвилин у матчах АПЛ.

У сезоні-2025/26 футболіст провів дев'ять поєдинків за Брентфорд і відзначився однією гольовою передачею. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 20 мільйонів євро, а контракт є дійсним до кінця червня 2031 року.

Брентфорд займає 16-й рядок у таблиці Прем'єр-ліги, маючи в активі сім очок.