Павло Василенко

Перехід сенегальського нападника Ніколаса Джексона з Челсі до Баварії опинився під загрозою зриву.

Проблеми у лондонців виникли після травм Ліама Делапа (пауза до 8 тижнів) та Коула Палмера (пошкодження паху). Через це клуб ухвалив рішення достроково повернути Джексона, який уже перебував у Мюнхені.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль підтвердив після перемоги над Аугсбургом (3:2):

«Челсі повідомив нам, що хоче повернути гравця. Зараз він у Мюнхені, але ми відправляємо його назад».

Втім, ситуація ускладнилася: Джексон обурився через зміну планів Челсі та відмовився летіти до Англії. Його агент Діомансі Камара у соцмережах заявив:

«Ми не повертаємося. Літак не летить назад».

За даними AFP, паралельно Челсі розглядає підписання нападника Конрада Хардера зі Спортинга. Якщо трансфер вдасться оформити до дедлайну в понеділок, шлях Джексона до Баварії знову може відкритися.

Початкова домовленість між клубами передбачала оренду сенегальця за 15 млн євро з правом викупу за 52 млн фунтів.