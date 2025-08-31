Директор Баварії —про зірваний перехід Джексона: «У нас тут зв’язані руки»
Мюнхенці не мають важелів впливу на ситуацію
30 хвилин тому
Орендний перехід сенегальського форварда лондонського Челсі Ніколаса Джексона до мюнхенської Баварії з опцією подальшого викупу несподівано перетворився на справжню трансферну драму.
Причиною стала раптова травма нападника синіх Ліама Делапа, отримана у матчі третього туру АПЛ проти Фулгема (2:0). Через це керівництво Челсі різко змінило позицію та вирішило призупинити угоду.
На цей момент Джексон вже прибув до Мюнхена і відмовився повертатися до Лондона, що ще більше заплутало ситуацію. Трансферний конфлікт прокоментував спортивний директор Баварії Макс Еберль.
«У нас тут зв’язані руки. Я нічого не можу з цим зробити. Ми мусимо сказати гравцеві та його агенту, що вони повинні повернутись до Лондона, оскільки Ніколас Джексон — гравець Челсі.
Упродовж останніх 48 годин трансферного вікна ми спробуємо знайти якесь рішення.
У мене є завдання — підписати цього гравця в оренду, і я намагаюсь його виконати», — заявив представник мюнхенського клубу.
