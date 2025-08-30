Сергій Стаднюк

Нападник Крістофер Нкунку перейшов із Челсі до Мілана. «Россонері» офіційно повідомили про підписання французького футболіста.

Контракт із 26-річним футболістом розрахований до 30 червня 2030 року. Новачок виступатиме під 18-м номером. За інформацією Transfermarkt, трансфер француза обійшовся в 37 мільйонів євро.

Нкунку, що може зіграти на позиціях форварда, лівого вінгера й атакувального півзахисника, народився 14 листопада 1997 року у Ланьї-сюр-Марн (Франція) та є вихованцем академії Парі Сен-Жермен. Саме у складі парижан він дебютував на професійному рівні, провівши 78 матчів і відзначившись 11 голами. Разом із ПСЖ нападник здобув два Кубки Франції, три Суперкубки та двічі перемагав у Кубку французької ліги. У 2019 році футболіст перебрався до РБ Лейпциг, де відіграв 172 поєдинки, забив 70 м’ячів і двічі виграв Кубок Німеччини. Сезон 2022/23 став для нього особливим — Нкунку став найкращим бомбардиром Бундесліги.

У 2023 році він поповнив склад Челсі, де за два роки провів 62 зустрічі та забив 18 м’ячів. У складі лондонців француз виграв Лігу конференцій та клубний чемпіонат світу. На міжнародному рівні нападник дебютував за збірну Франції у березні 2022 року, після виступів у молодіжних командах. На його рахунку наразі 14 матчів та один гол у складі національної команди.

Раніше повідомлялося, що український вінгер Михайло Мудрик може допомогти Челсі, не граючи за «аристократів».