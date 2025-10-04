Новини перед матчем

В суботу ввечері на «Стемфорд Брідж» відбудеться центральний матч туру Англійської Прем’єр-ліги: Челсі прийме Ліверпуль. Обидві команди опинилися в складному становищі та потребують перемоги з різних причин.

«Сині» перебувають у кризі: в АПЛ команда Енцо Марески набрала лише один бал із дев’яти можливих, а в останніх турах зазнала болючих поразок від Брайтона та Манчестер Юнайтед. Попри мінімальну перемогу над «Бенфікою» в Лізі чемпіонів, лондонці страждають від серйозних кадрових втрат у захисті й підходять до матчу в ослабленому складі.

У свою чергу, Ліверпуль Арне Слота також втратив хід: після серії пізніх перемог «червоні» зазнали двох поразок поспіль – від Крістал Пелас у чемпіонаті та Галатасарая в Лізі чемпіонів. Вперше з 2020 року мерсисайдці приїдуть у Лондон під таким тиском.

Форма команд

Челсі : останні два матчі в АПЛ завершилися поразками, а загалом без перемог у лізі вже три тури. На «Стемфорд Брідж» команда виграла 13 з останніх 18 зустрічей у всіх турнірах.

Ліверпуль: після ідеального старту сезону програв два матчі поспіль. У трьох останніх виїздах до Лондона «червоні» зазнавали поразок.

Історія протистоянь

У минулому сезоні Челсі перервав десятиматчеву безвиграшну серію проти Ліверпуля, здолавши суперника вдома 3:1.

Востаннє «сині» вигравали два поспіль домашні матчі АПЛ проти «червоних» у 2006 році.

Гарячі факти

Челсі забивав рівно один гол у першому таймі в 7 з останніх 9 домашніх матчів.

Ліверпуль не вигравав на «Стемфорд Брідж» із 2020 року.

Останні 6 матчів «червоних» у чемпіонаті мали найбільшу кількість пізніх голів (після 80-ї хвилини).

Жоден з восьми останніх матчів «Ліверпуля» не завершувався з різницею більше ніж в один м’яч.

Ключові гравці та втрати

Челсі : відсутні Кол Палмер (травма) і Трево Чалоба (дискваліфікація). Серйозні проблеми в обороні через численні травми захисників.

Ліверпуль: під питанням участь Аліссона та Гюго Екітіке, які отримали пошкодження в середині тижня.

