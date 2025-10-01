У Португалії оцінили виступ Судакова та Трубіна в матчі проти Челсі
Бенфіка поступилася лондонцям
близько 4 годин тому
У першому турі Ліги чемпіонів пройшов поєдинок між Челсі та Бенфікою, у якому лондонці здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.
З перших хвилин за португальський клуб зіграли два представники збірної України — воротар Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков. Після фінального свистка A Bola поділилася своїми оцінками їхнього виступу.
Про Трубіна: «Він проявив невпевненість і помилився у двох епізодах, коли йому довелося грати ногами. Однак Трубін також проявив максимальну пильність, коли довелося грати руками і почав атаку Бенфіки, коли португальська команда могла забити важливий гол. Пропущений м'яч не варто обговорювати – це невдача і українець нічого не міг з цим вдіяти».
Про Судакова: « Застряг на лівому фланзі – він показав проблиски тієї гри, на яку чекають від нього вболівальники та тренерський штаб. Схоже, Судакову некомфортно через те, що він мало впливає на гру команди. Можливо, для українського півзахисника цей вечір виявився невдалим і в найближчому матчі він зможе зіграти краще».