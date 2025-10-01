Павло Василенко

Дисциплінарний комітет Європейського футбольного союзу (УЄФА) дискваліфікував головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне на один матч Ліги чемпіонів.

Причина – червона картка у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Атлетіко Мадрид та Ліверпулем (2:3) 17 вересня. Тому аргентинський фахівець був відсутній на лаві запасних своєї команди у вівторковому матчі проти Айнтрахта Франкфурт (5:1).

Сімеоне вступив у конфлікт з вболівальниками Ліверпуля на «Енфілді» після переможного голу Вірджила ван Дейка в компенсований час.

У вівторок УЄФА заявив, що його Контрольно-етичний та дисциплінарний орган (CEDB) покарав Сімеоне за неспортивну поведінку, а Ліверпуль був оштрафований на 4000 фунтів стерлінгів за кидання предметів своїми вболівальниками.