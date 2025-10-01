Ліверпуль у виїзному матчі основному етапу Ліги чемпіонів поступився Галатасараю з рахунком 0:1. У центрі уваги опинився Мохамед Салах, який не вийшов у старті, а з’явився на полі лише на 62-й хвилині.

Головний тренер мерсисайдців Арне Слот після гри розповів, чому прийняв таке рішення. Слова Слота передає The Athletic.