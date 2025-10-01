Слот пояснив відсутність Салаха у стартовому складі Ліверпуля
Червоні програли у Лізі чемпіонів Галатасараю
близько 4 годин тому
Ліверпуль у виїзному матчі основному етапу Ліги чемпіонів поступився Галатасараю з рахунком 0:1. У центрі уваги опинився Мохамед Салах, який не вийшов у старті, а з’явився на полі лише на 62-й хвилині.
Головний тренер мерсисайдців Арне Слот після гри розповів, чому прийняв таке рішення. Слова Слота передає The Athletic.
– Нам потрібно зіграти багато поєдинків у найближчі дні. Попереду на нас чекає важлива гра проти Челсі в АПЛ. Ми повинні використовувати увесь склад. Гравці можуть впливати на хід матчу і виходячи з лави запасних. Це вже неодноразово підтверджувалося у наших іграх.
Ми також згадували про те, що Мо минулого разу оформив хет-трик, вийшовши на заміну у зустрічі з Рейнджерс. Я добре пам’ятаю той момент, адже головним тренером шотландців тоді був Джованні ван Бронкхорст, який зараз є моїм асистентом. Тож вони навіть обговорювали це між собою, – підсумував Арне Слот.