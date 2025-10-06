Павло Василенко

Єгор Ярмолюк може стати новою трансферною сенсацією Англійської Прем’єр-ліги. 20-річний півзахисник Брентфорда та збірної України потрапив у сферу інтересів одразу кількох грандів – зокрема, лондонського Челсі, який активно шукає підсилення в центр поля.

За інформацією TeamTalk, сині розглядають Ярмолюка як перспективного гравця з потенціалом для гри на найвищому рівні. Серед претендентів на українця також фігурують Манчестер Юнайтед і Тоттенгем, які уважно стежать за його розвитком.

Брентфорд, утім, не має наміру легко розлучатися з талановитим футболістом і спробує втримати його принаймні до літа. Проте сам Ярмолюк, за чутками, вже готовий зробити наступний крок у кар’єрі.

Клуб, який захоче придбати українця, має бути готовим викласти щонайменше 30 мільйонів фунтів стерлінгів – саме стільки Брентфорд очікує отримати за трансфер.

Цього сезону Єгор провів 9 матчів у складі «бджіл» та відзначився одним асистом, демонструючи впевнені дії в центрі поля та зрілість, не властиву його віку.