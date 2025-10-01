Ярмолюк претендує на звання найкращого футболіста Брентфорда у вересні
Конкурентами українця стали Тіаго, Гендерсон та Кайоде
близько 4 годин тому
Український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк опинився серед номінантів на звання найкращого гравця місяця у складі клубу англійської Прем'єр-ліги.
За престижну нагороду 21-річному футболісту доведеться поборотися із захисником Майклом Кайоде, півзахисником Джорданом Гендерсоном та нападником Ігорем Тьяго.
У вересні Ярмолюк взяв участь у чотирьох матчах та відзначився результативною передачею. Кайоде також зіграв чотири зустрічі, Гендерсон двічі асистував партнерам у трьох матчах, а Тьяго провів три поєдинки та оформив дубль у грі проти Манчестер Юнайтед (3:1).
Після шести турів Брентфорд має в активі сім очок і займає 13 позицію в турнірній таблиці АПЛ. Наступний поєдинок команда проведе 5 жовтня проти Манчестер Сіті.
Раніше тренер Брентфорда похвалив Ярмолюка після перемоги над Манчестер Юнайтед.
Поділитись