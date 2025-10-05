Ярмолюк отримав травму у програному матчі з Манчестер Сіті
Долю поєдинку вирішив один м’яч
20 хвилин тому
Фото - Getty Images
Відбувся поєдинок у рамках сьомого туру АПЛ, в якому Брентфорд приймав Манчестер Сіті. Зустріч завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0.
Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк провів на полі 73 хвилини, після чого його замінили через травму.
Брентфорд наразі посідає 16-те місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши сім очків. Манчестер Сіті – пятий з 13 балами.
АПЛ, 7-й тур
Брентфорд – Манчестер Сіті – 0:1
Гол: Голанд, 9.