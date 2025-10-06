Вінгер Металіста 1925 Рамік Гаджиєв згадав, як проходив перегляд у Брентфорді.

Чому не вийшло? Я був у Брентфорді Б, тренувався з другою командою 2 тижні. Мені було 18. Це коли Дніпро-1 розпався. Я приїхав туди. Мене запросили на перегляд. Не було такого, що я сам попросився й поїхав. 2 тижні потренувався з командою, побачив рівень.

Можу сказати за команду Б, що там не дуже сильний рівень у них і що там цілком можна грати, але в мене виявилися проблеми з громадянством через те, що я не в Євросоюзі і так далі. Мені сказали, що мене не можуть заявити.

Єгор Ярмолюк мені в той період дуже допомагав. Ми одразу познайомилися. Я був один у готелі, він до мене приїжджав, зі мною час проводив. Чи перетиналися ми у Дніпрі-1? Ні.

Щодо мрії потрапити до Брентфорда, у мене немає мрій. Цілі є. А які – не буду казати.