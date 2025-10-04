Екстренер Ярмолюка прагне возз'єднатись з гравцем Брентфорда
За українцем вже стежить Ман Юнайтед
28 хвилин тому
Єгор Ярмолюк/ Фото - Брентфорд
Півзахисник Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк, яким цікавиться МЮ, може опинитись в Тоттенгемі, повідомляє CaughtOffside.
Скаути обох клубів стежать за виступами українського центрхава. Наставник шпор Томас Франк, який працював з Ярмолюком в Брентфорді, хоче возз'єднатись з експідопічним наступного сезону.
Варто додати, що цього сезону 2025/26 українець взяв участь у всіх матчах Брентфорда і на даний момент має в активі одну гольову передачу.
Ярмолюк претендує на звання найкращого футболіста Брентфорда у вересні.
