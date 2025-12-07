Сергій Разумовський

У 15-му турі англійської Прем’єр-ліги Челсі на виїзді зіграв унічию з Борнмутом.

Лондонці володіли м’ячем більшу частину гри, однак створювали занадто мало загроз у першому таймі й лише після перерви змогли завдати перший удар у площину воріт. Роберт Санчес кілька разів рятував гостей, тоді як моменти Гарначо, Палмера й Фернандеса не змінили рахунок.

Команда Енцо Марески зробила шість змін у стартовому складі, повернувшись до схеми у чотири центральні захисники. Гарначо й Нету були активними на флангах, але точності бракувало: перші спроби завершувалися неточними ударами або сейвами Петровича. Борнмут у відповідь створював гострі моменти, змушуючи Санчеса працювати на максимум. Ще одним ударом для «синіх» стала втрата Делапа. Форвард зазнав травми й був замінений.

Другий тайм видався динамічнішим: Гарначо влучив у стійку, а Фернандес та Палмер пробивали здалеку, але воротар господарів парирував удари. Обидві команди шукали переможний гол до останніх хвилин, однак так і не змогли знайти вирішальну нагоду, завершивши матч без забитих м’ячів.

До вашої уваги огляд матчу.

Челсі набрав 25 очок, надавши шанси Кристал Пеласу (23), МЮ і Брайтону (по 22) у боротьбі за Лігу чемпіонів.

АПЛ, 15-й тур

Борнмут – Челсі 0:0

Борнмут: Петрович, Сміт, Діакіте, Сенесі (Гілл, 62), Трюффер, Скотт, Хіменес (Адлі, 74), Таверньє, Клюйверт (Брукс, 74), Семеньйо, Еванілсон (Унал, 88)

Челсі: Санчес, Ґюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Фернандес, Нету, Палмер (Педро, 58), Гарначо (Естевао, 77), Делап (Гіу, 32)

Попередження: Ґіу (86), Нету (90+1)