Керівництво Челсі зустрілось з головним тренером Енцо Марескою, який в найближчі години може покинути «Стемфорд Брідж», повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Відносини між клубом та італійцем досягли максимальної напруги протягом останньої доби.

Романо стверджує, що подальше перебування Марески не залежатиме від результату недільної гри з Ман Сіті або за підсумком січня.

З високою імовірністю, Челсі в наступному матчі керуватиме інший наставник.

Мареска очолив Челсі влітку 2024 року. Під його керівництвом лондонці виграли Лігу конференцій та Клубний чемпіонат світу. Його контракт діє до 2029 року з опцією продовження на 1 рік.