Павло Василенко

Футбольна асоціація Англії (ФА) винесла суворе покарання лондонському Челсі за порушення фінансових правил. Клуб отримав штраф у розмірі 10 мільйонів фунтів стерлінгів, а також умовну заборону на здійснення трансферів протягом двох майбутніх трансферних вікон.

Причиною санкцій стали порушення правил щодо виплат агентам, які мали місце в період із 2009 по 2022 рік. Після придбання клубу у 2022 році нові власники – консорціум на чолі з Тоддом Боелі та Clearlake Capital – самостійно повідомили Футбольну асоціацію про 74 випадки можливих порушень.

У ході розслідування Челсі визнав, що в період з 2011 по 2018 рік здійснив приховані виплати на загальну суму 47 мільйонів фунтів стерлінгів незареєстрованим агентам та третім особам, які брали участь у трансферних операціях.

У ФА повідомили, що всі кошти, отримані від штрафу, будуть спрямовані на розвиток аматорського футболу в Англії.

Це вже не перше дисциплінарне покарання для лондонського клубу за останній час. У березні Челсі отримав дев'ятимісячну заборону на реєстрацію гравців до академії, а також був оштрафований на 750 тисяч фунтів стерлінгів за порушення правил оформлення молодих футболістів у період з 2019 по 2022 рік.

Таким чином, лондонський клуб продовжує розплачуватися за фінансові та адміністративні порушення, допущені ще попереднім керівництвом, тоді як нові власники співпрацюють із регуляторами, щоб остаточно врегулювати всі претензії.

Сьогодні стало відомо, що вінгер Челсі Михайло Мудрик повернувся у футбол після допінг-скандалу.