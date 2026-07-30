Сергій Разумовський

Лондонський Челсі оголосив про підписання контракту з французьким центральним захисником Максансом Лакруа. Угода 26-річного футболіста з англійським клубом розрахована до літа 2032 року. Про трансфер повідомила пресслужба Челсі.

The talk of the town. 📻 pic.twitter.com/Eix5531jhy — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026

За інформацією клубу, Лакруа перейшов із Кристал Пелас. Сума трансферу становила 60 мільйонів євро. Після завершення переходу Лакруа поділився своїми першими враженнями від нової команди. Футболіст зазначив, що дуже радий стати частиною Челсі, адже добре знає про багату історію лондонського клубу та його переможні традиції. За словами француза, можливість виступати за таку команду є для нього великою честю.

Попередні два сезони захисник провів у складі Кристал Пелас. За цей час він зіграв 98 матчів у всіх турнірах, відзначився чотирма забитими м’ячами та записав на свій рахунок чотири результативні передачі.

Разом із «орлами» Лакруа здобув одразу кілька трофеїв. У складі лондонської команди він виграв Лігу конференцій УЄФА, Кубок Англії та Суперкубок Англії. Під час переможного виступу в Лізі конференцій англійський клуб також зустрічався із донецьким Шахтарем і пройшов українську команду в півфіналі.

Виступи на клубному рівні допомогли Лакруа отримати виклик до збірної Франції. У березні цього року центральний захисник дебютував за національну команду. Згодом він потрапив до заявки французів на чемпіонат світу та взяв участь у трьох матчах мундіалю.

За підсумками турніру збірна Франції посіла четверте місце. Тепер Лакруа продовжить кар’єру в Челсі, де спробує закріпитися в основному складі та допомогти новій команді боротися за титули.