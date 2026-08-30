Павло Василенко

Лондонський Челсі здобув домашню перемогу над Брайтоном у матчі другого туру Англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на «Стемфорд Брідж» завершився з рахунком 4:3 на користь команди Хабі Алонсо.

Сині активно розпочали зустріч і вже на четвертій хвилині відкрили рахунок – відзначився Ромео Лавія. На 14-й хвилині перевагу господарів подвоїв Педру Нету, а ще через 18 хвилин Жоао Педро забив третій гол Челсі.

Брайтон ще до перерви скоротив відставання. На 35-й хвилині Малік Ялькуйє відправив м'яч у ворота лондонців, залишивши «чайкам» шанси на порятунок.

У другому таймі гості знову наблизилися до суперника. На 63-й хвилині Жоао Педро зрізав м'яч у власні ворота, зробивши рахунок 3:2.

Челсі швидко повернув собі комфортнішу перевагу. На 74-й хвилині Коул Палмер скористався передачею Жоао Педро та забив четвертий м'яч своєї команди.

Брайтон не здався до фінального свистка. На шостій компенсованій хвилині Паскаль Гросс відзначився голом, але врятувати гостей від поразки вже не вдалося.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик не потрапив до заявки на матч.

Свій дебют за лондонців провів аргентинський голкіпер Еміліано Мартінес, який перейшов з Астон Вілли.

Челсі здобув другу перемогу поспіль і посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши шість очок.

АПЛ, 2-й тур

Челсі – Брайтон – 4:3

Голи: Лавія, 4, Педру Нету, 14, Жоао Педро, 32, Палмер, 74 – Ялькуйє, 35, Жоао Педро, 63 (автогол), Гросс, 90+6.